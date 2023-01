Einde aan toplessverbod op Insta en Facebook in zicht: ‘Huidige regels niet inclusief’

Waar moet je op letten als je tech koopt in de Verenigde Staten?

De euro is aan het opkrabbelen na een dip in 2022, waardoor je meer dollars kan wisselen. Voeg daar goedkopere prijzen in de VS aan toe, en winkelen aan de overkant van de oceaan wordt weer interessant. Waar moet je op letten als je tech koopt in Amerika?

14 januari