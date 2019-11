Eindelijk weer nieuwe Pokémon-games, maar fans zijn boos

De nieuwe spelwereld is gebaseerd op Engeland. Verwacht dus veel glooiende heuvels, gotische bouwwerken en pittoreske dorpjes. Ook nieuw in Pokémon Sword & Shield is dat sommige wezens kunnen transformeren tot ‘Dynamax’ en ‘Gigantamax’, waardoor zij extra speciale krachten krijgen. Als kersverse trainer is het, zoals we inmiddels gewend zijn, jouw taak om op te klimmen van no name tot pokémon-master.

Boze fans

Niet iedereen is even blij met de nieuwe delen. Echte fans klagen namelijk over het kleine aantal pokémon dat in de nieuwe spellen is opgenomen. Ruim de helft van de pokédex (de database van alle pokémon in het spel) is niet meegenomen. Van de ruim 800 pocket monsters zijn er ‘maar’ 400 daadwerkelijk te vangen. Boze fans verzamelen zich op Twitter met de hashtag #gamefreaklied, omdat ontwikkelaar Gamefreak gelogen zou hebben over de reden voor het niet meenemen van een deel van de pokémon. De studio gaf aan voor ieder wezen nieuwe animaties te hebben gebouwd en dat het daarom niet mogelijk was om alle pokémons in het spel te stoppen. Een lek van een vroege versie van de game wees echter uit dat Gamefreak een groot deel van de monsters had hergebruikt uit vorige games. Andere gebruikers spreken dit tegen en zeggen dat de woorden van de ontwikkelaar verdraaid worden.