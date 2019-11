Ellen (25) loopt zware brandwonden op door Fitbit: ‘Ik werd wakker en voelde mijn arm branden’

Een jonge vrouw uit het Antwerpse Merksem heeft naar eigen zeggen zware brandwonden opgelopen door haar Fitbit, een horloge dat onder meer bijhoudt hoeveel stappen je zet en wat je hartslag is. Alsof dat nog niet erg genoeg was, liep haar poging om haar geld terug te krijgen op niets uit.

Ellen (25) las gisteren een artikel over een man uit de Verenigde Staten die derdegraadsverbrandingen had opgelopen door zijn Fitbit. Hij had zijn verhaal gedaan op Facebook om andere gebruikers te waarschuwen. Zijn relaas kwam de Vlaamse maar al te bekend voor.

Cadeautje

Ellen kreeg in juni haar vakantiegeld en besloot zichzelf op een cadeautje te trakteren. Het werd een Fitbit en ze was er meteen weg van. Tot een week of twee later. ,,Toen begon ik plots pijn te krijgen aan mijn pols en die pijn werd alsmaar erger”, doet ze haar verhaal tegenover Het Laatste Nieuws.

,,Ik dacht eerst dat het misschien een allergische reactie was op het siliconen bandje van het horloge, want mijn huid eronder kleurde rood. Tot ik op een ochtend wakker werd en ik mijn arm intens voelde branden. Toen ik de Fitbit afdeed, zag mijn huid er op de plaats waar de groene laser zit vreselijk uit. Het deed pijn en het prikte.”

Daarop ging Ellen naar de dokter. ,,Die zei dat ik ernstige brandwonden had”, klinkt het. ,,Ze gaf me zalf en raadde me af om de Fitbit nog te dragen. Dat was wel een beetje zuur, want ik had er meer dan 200 euro voor betaald.”

Geld

De jonge vrouw nam daarop naar eigen zeggen contact op met de producent van het apparaat en vroeg of ze haar geld kon terugkrijgen. ,,Er werd me verteld dat het kon, maar dan wel in de vorm van een virtuele Mastercard die via het onlineportaal van het bedrijf beschikbaar gesteld zou worden”, aldus Ellen.

,,Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil mijn geld gewoon terug op mijn rekening, zodat ik zélf kan kiezen wat ik ermee doe. Ik wil niets online besteden.”

Volledig scherm © AP

Intussen ligt de Fitbit van Ellen stof te vergaren in haar kast. Haar geld heeft ze nog altijd niet terug, zegt ze. Haar arm is gelukkig wel genezen. ,,Ik heb bijna een maand met de brandwonden rondgelopen en was bang dat het litteken niet meer weg zou gaan. Gelukkig kan je er nu niets meer van zien. Dat is toch al een troost.”

Test-Aankoop

Volgens de Vlaamse consumentenorganisatie Test-Aankoop hoeft de vrouw zich niet neer te leggen bij het antwoord dat ze kreeg van Fitbit. ,,Bij een gebrek kan de consument normaal gezien kiezen tussen vervanging en herstelling, maar in dit geval zijn dat geen oplossingen. Dan kan het ook een vermindering van prijs of een terugbetaling worden. Ze heeft dus wel degelijk recht op een terugbetaling in plaats van een waardebon. Een verkoper kan een waardebon wel aanbieden, maar niet opleggen. Het feit dat de verkoper die terugbetaling weigert, is dus niet wettelijk”, aldus woordvoerder Simon November.

En er is meer. ,,De dame zou ook kunnen procederen tegen de fabrikant wegens productaansprakelijkheid”, gaat hij verder. ,,Met die wet kan je een producent aansprakelijk stellen voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek aan zijn product. En er is sprake van een ‘gebrekkig product’ als het niet de veiligheid biedt die je ervan mag verwachten. Let wel: iedereen die schade lijdt door een product, moet wel het bewijs leveren van een gebrek van het product enerzijds en het oorzakelijke verband tussen dit gebrek en zijn schade anderzijds. Hij moet géén fout van de producent bewijzen. Het gaat hier immers om een foutloze aansprakelijkheid.”