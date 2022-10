Elon Musk bevestigt dat hij Twitter alsnog wil kopen voor 44 miljoen dollar

‘Goedemor­gen, opa is wakker’, hoeft niet meer: Alleen­staan­den geven via app aan hoe het met ze gaat

Toen de vrouw van Jacques van den Berg overleed en de Delftenaar alleen achterbleef, sprak hij met zijn kleinzoon Stef af dat hij twee keer per dag een berichtje zou sturen om te bevestigen dat het goed met hem gaat. Dat systeem is nu omgezet in een app voor alleenstaanden: ‘Redder in Nood’.

