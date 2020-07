Elon Musk wil chip in hersenen om naar muziek te luisteren

De beste games om de zomer mee door te komen

20 juli In september start weer een nieuw hoogseizoen voor games (met o.a. een nieuwe Assassin’s Creed en misschien ook Call of Duty), tot dan kunnen we ons tijdens deze rare staycation zoet houden met enkele geweldige parels van games die de afgelopen tijd verschenen. Onze gamespecialist koos zijn 7 favorieten.