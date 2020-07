Elon Musk wil met chip rechtstreeks naar muziek in hersenen luisteren

Dat zegt Musk in reactie op een tweet waarin hij mensen oproept om te solliciteren op functies bij zijn start-up. ,,Als we een Neuralink (chip) implementeren, kunnen we dan rechtstreeks met onze chips naar muziek luisteren? Geweldige functie”, schreef geek Austin Howard, als antwoord op de tweet van Musk. Musk reageerde op de tweet met “ja”.

Menselijk brein met computer verbinden

Het is niet de eerste keer dat Musk met hoogtechnologische snufjes op de proppen komt. Musk, die ook SpaceX en Tesla bezit, deelde in het verleden al details op Twitter over enkele baanbrekende ontwikkelingen. Op de publieke bekendmaking in Californië stelde Musk een chip voor die de hersenen met een computer kan verbinden. ,,De mogelijkheden zijn eindeloos, zo zouden gebruikers e-mails en sms’jes kunnen schrijven door de woorden te denken of een taal die ze nog niet spreken downloaden”, zegt Neuralink-voorzitter Max Hodak.