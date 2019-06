Elon Musk zegt dat hij zijn Twitteraccount heeft verwijderd... in een tweet

Het is niet duidelijk of het over een flauwe grap gaat of niet. De naam Daddy DotCom zou kunnen verwijzen naar de website ‘Daddy.com’, volgens sommige nieuwsmedia een blog voor nieuwe vaders. Op moment van schrijven lijkt de website plat te liggen. Het kan ook dat Musk verwees naar Vaderdag, wat gisteren ook in de VS werd gevierd.



De excentrieke miljardair sleutelde al wel eerder aan zijn Twitternaam voor de lol. In februari veranderde hij zijn zogenoemde handle nog naar Elon Tusk (letterlijk: Elon Slagtand), inclusief een olifant-emoji. En het is geen geheim dat Musk wel vaker vreemde woordgrapjes en memes de wereld instuurt via Twitter.



In ieder geval maken heel wat Twittergebruikers zich vrolijk over het incident. De tweet werd al ruim 124.000 keer geliket.