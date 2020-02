Europees privacy-onderzoek naar Google vanwege verregaande locatietracking

Het onderzoek volgt op klachten die consumentenorganisaties in 2018 hadden ingediend. Daarin beschuldigden ze Google ervan gegevens van telefoons te verzamelen die veel meer over gebruikers onthullen dan alleen hun locatie zou doen, zoals hun politieke of seksuele voorkeur. Het gaat bijvoorbeeld over de bars, winkels of gebedshuizen die gebruikers bezoeken.



De Europese overkoepelende consumentenbond BEUC is blij met het onderzoek. ,,Europese consumenten zijn veel te lang slachtoffer van deze praktijken geweest. Consumenten horen niet onder commerciële surveillance te zijn.”