Europese Commissie onderzoekt machtsmisbruik Apple rond AppStore en Apple Pay

De Europese Commissie is twee onderzoeken naar Apple gestart. Volgens Brussel zijn de regels die de techreus in zijn appwinkel hanteert mogelijk in strijd met EU-regelgeving. Ook het verplichte gebruik van Apple's betalingssysteem Apple Pay in de AppStore wordt tegen het licht gehouden.

Nadat eurocommissaris Margrethe Vestager (Digitale Agenda) eerder al Google en Facebook op de korrel nam, zet ze nu haar tanden in Apple. De techgigant krijgt liefst twee onderzoeken tegelijkertijd voor de kiezen, onthulde financieel persbureau Bloomberg eerder vandaag. De eerste betreft de beperkingen die Apple app-ontwikkelaars oplegt om applicaties ook buiten de App Store aan de man te brengen. Brussel kijkt daarnaast of Apple de regels heeft overtreden bij het aanbieden van zijn betaaldienst Apple Pay.



Zo zou Apple oneerlijke voorwaarden hanteren en verder de NFC-chip in iPhones afschermen. Dankzij zo'n Near Field Chip kunnen iPhone-bezitters eenvoudig contactloos betalen in winkels en in horeca. ,,Het is van groot belang dat Apple's voorwaarden consumenten niet de voordelen van nieuwe betaaltechnologieën ontzeggen”, stelde eurocommissaris Vestager vandaag. ,,Die voordelen betreffen betere keuzes, kwaliteit, innovatie en concurrerende prijzen.”

Vergrootglas

Het onderzoek van de Europese Commissie komt niet geheel uit de lucht vallen. Brussel stelt zich afgelopen jaren steeds kritischer op tegenover de grote Amerikaanse techbedrijven. Ook Apple ligt al enige tijd onder een vergrootglas. Via diens AppStore ontvangt het dertig procent over de prijs van elke verkochte app. ,,Het lijkt er op dat Apple zich een positie als poortwachter heeft aangemeten bij de distributie van apps en content [...]”, stelde eurocommissaris Vestager vandaag. Zo'n poortwachtersrol is volgens het Europese mededingingsrecht niet toegestaan.

Het techbedrijf uit Cupertino probeert sinds enkele jaren met Apple Pay een deel van het betalingsverkeer naar zich toe te trekken. Apple-klanten kunnen zo met hun iPhone of Apple Watch betalen. Een bankpas of creditcard is niet meer nodig. De dienst werd in 2014 in thuisland de VS gelanceerd en kwam vorig jaar juni na vijf jaar ook in Nederland beschikbaar. ING had de primeur.

Groot succes

Hoewel banken zich lange tijd verzetten en niet met Apple in zee wilden, gingen ze toch overstag. Veel klanten vroegen al geruime tijd om de mogelijkheid te betalen met hun smartphone. In Nederland is Apple Pay inmiddels ook bij onder meer ABN Amro en Rabobank beschikbaar. De betaaldienst bleek meteen een groot succes, ruim drie maanden na de lancering betaalden al een miljoen ING-klanten met hun iPhone.