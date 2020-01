Even je sokken opladen: werken warmtehouders?

Waar pinguïns en walrussen het zelfs in vrieskou volhouden, zijn wij mensen al ten dode opgeschreven voordat het kwik onder het nulpunt is gezakt. ,,De mens is een tropische diersoort’’, zegt Hein Daanen, als hoogleraar thermofysiologie aan de VU gespecialiseerd in het effect van kou op lijf en leden. ,,In de hitte probeert je lichaam met fysiologische reacties, zoals zweten, de temperatuur op peil te houden. Tegen de kou zijn we minder goed bestand.’’