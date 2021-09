Even terug naar vroeger: dit is een ode aan de goeie ouwe videotheek

Pathé zendt finale EK League of Legends uit in de bioscoop

19 augustus Pathé gaat in samenwerking met Go!Gaming de EK Finale van de populaire game League of Legends uitzenden in zes Pathé-bioscopen. De finale is op zondag 29 augustus op het grote scherm te zien bij Pathé Arena, Pathé Eindhoven, Pathé Schouwburgplein, Pathé Spuimarkt, Pathé Tilburg Centrum en Pathé Utrecht Leidsche Rijn.