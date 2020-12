Expert waarschuwt voor ‘infocalyps’: samenleving die kapot gaat aan tsunami van nepnieuws

Het coronavirus wordt veroorzaakt door het 5G-netwerk, het virus komt uit een laboratorium of wordt verspreid door migranten. Op beelden van de verwoestende explosie op 4 augustus in de haven van Beiroet is een raket te zien. Ali B. kraamt op video onzin uit, in een filmpje bedrijft iemand die van niets weet porno. Allemaal voorbeelden van nepnieuws. De raket van Beiroet is in het beeld geshopt. Verzonnen en verspreid door trollen, soms gemaakt met behulp van deepfake, met kunstmatige intelligentie gemanipuleerde beelden. In binnen- en buitenland wordt de samenleving overspoeld door nepnieuws waarvan de hoeveelheid in 2020 een 'tsunami-achtige' omvang aanneemt. Dat er in het Witte Huis een president zit die van liegen een groot onderdeel van zijn werk heeft gemaakt, helpt natuurlijk ook niet. Als van een nederlaag in de verkiezingen een overwinning moet worden gemaakt, is nepnieuws een belangrijk, onontbeerlijk wapen.