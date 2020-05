Facebook betaalt 48 miljoen euro aan getraumatiseerde werknemers

Facebook zet werknemers in om aanstootgevende video's, foto's en teksten te verwijderen. Het gaat daarbij vaak om uitzendkrachten. De site werd ervan beschuldigd zijn werknemers onvoldoende te beschermen. De schikking die nu getroffen is, heeft betrekking op meer dan 10.000 mensen uit Californië, Texas, Arizona en Florida die sinds 2015 voor Facebook werkten.



Zij krijgen elk tot 50.000 dollar (ongeveer 46.100 euro) voor de kosten van hun behandeling, als ze bijvoorbeeld de diagnose posttraumatische stressstoornis gekregen hebben. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Selena Scola. Zij diende in september 2018 de originele klacht in.



‘Elke dag verspreiden de gebruikers van Facebook miljoenen beelden en livevideo's van seksueel misbruik van kinderen, verkrachtingen, folteringen, seks met dieren, onthoofdingen, zelfmoorden en moorden’, luidde het in de klacht. Het minimumbedrag aan vergoeding per moderator is duizend dollar (922,80 euro).



Facebook zegt met de schikking toe meer inspanningen te doen om de geestelijke gezondheid van zijn moderatoren te bewaken. Zo zal het geluid van video's standaard worden uitgeschakeld en zullen de video's afgespeeld worden in zwart-wit. Sollicitanten zullen specifiek gescreend worden op hun mentale veerkracht.