Facebook en Instagram verbieden stereotyperende foto's en filmpjes Zwarte Piet

Facebook maakte vandaag bekend dat ‘discriminerende stereotyperende kenmerken’ voortaan verboden zijn op het platform zelf en op dochterdienst Instagram. Het sociale medium noemt in een persbericht expliciet het fenomeen blackface. Bij die stereotypes gaat het bijvoorbeeld om zwarte schmink, grote lippen en een pruik met krullen. ,,Deze stereotypen zijn discriminerend en kwetsend”, meent Facebook. ,,Omdat ze ervoor zorgen dat mensen zich niet veilig voelen in het publieke domein en participatie kunnen ontmoedigen.”



De afbeeldingen worden niet automatisch verwijderd, menselijke beheerders moeten bij elk geval kijken naar de context. “Facebook vindt het niet aanvaardbaar dat mensen zich gediscrimineerd of onveilig voelen door bepaalde berichten. Sinterklaas is een feest voor iedereen”, aldus het platform. Een Piet zonder blackface-kenmerken, zoals de Schoorsteenpiet en roetveegpieten, zijn nog wel toegestaan.

‘Heugelijke dag’

Jerry Afriyie, voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), reageert op zijn eigen facebookpagina verheugd op het nieuws. “11 augustus 2020 is een heugelijke dag”, zegt hij. “We zijn hoopvol dat deze internationale erkenning de rest van Nederland zal helpen in te zien dat we klaar zijn voor een feest dat leuk is voor alle kinderen.”



Facebook zegt de afgelopen negen maanden met zestig organisaties uit verschillende landen te hebben gesproken over de nieuwe regels tegen racisme en discriminatie. KOZP valt daar niet onder: de leden werden vanochtend op de hoogte gebracht van de nieuwe richtlijnen. Daarop volgde een discussie, onder meer over de handhaving van de nieuwe regels. Woordvoerster Naomie Pieter (KOZP): ,,We zijn allereerst vooral blij met deze stap. Facebook blijft een gigantisch platform met veel macht. Maar we zijn benieuwd hoe het in de praktijk zal werken. Hoe vaak moet een specifieke foto bijvoorbeeld gerapporteerd worden voordat deze wordt verwijderd? Zet Facebook wel genoeg mankracht in tijdens de feestdagen, wanneer het overloopt van de foto's? We hadden het in ieder geval mooier gevonden als Facebook technologie had ingezet die hun gebruikers beschermt al vóór het plaatsen van foto's en filmpjes van Zwarte Piet.

Het gesprek in de ochtend bleek wel constructief. ,,Tijdens het gesprek hebben we Facebook uitgenodigd voor een gesprek hoe het platform activisten beperkt in hun strijd tegen racisme in Nederland”, aldus Afriyie. ,,Zo is vaker gedreigd met het sluiten van accounts - ook onze Zwarte Piet is Racisme pagina - wanneer we termen als ‘witte mensen’, ‘wit privilege’ gebruiken en bij het delen van bedreigingen die activisten ontvangen. Er is afgesproken dit jaar bijeen te komen om te bespreken hoe de nieuwe richtlijnen kunnen bijdragen aan veiliger online-activisme.”

‘Pure censuur’

Marc Giling van het Sint & Pietengilde spreekt daarentegen over ‘pure censuur’. ,,Het is ongelofelijk dat Facebook zich met deze stap boven culturen en tradities heft, zonder de juiste kennis van zaken”, meent hij. ,,Door de Zwarte Pieten-traditie met blackface te vergelijken, slaan ze de plank mis. Zwarte Piet heeft volgens ons niets te maken met blackface, wat een Amerikaans verschijnsel is. De historische achtergrond van de kleur en andere uiterlijke kenmerken van de Pieten, ligt totaal anders.”

Hij steunt het tegengaan van discriminatie op sociale media wel, dus staat niet onwelwillend tegen de maatregelen van Facebook. ,,Facebook had allang tegen alle vormen discriminatie moeten worden strijden, zoals blackface, of zwarte mensen die witte mensen nadoen. Maar Zwarte Piet is volgens ons geen blackface. Maar door Zwarte Piet onder de maatregel te scharen, wakkeren ze juist discriminatie aan.”

Het Sint & Pietengilde, een van de grotere vrijwilligersorganisaties die zich sterk maakt voor 'geforceerde aanpassing’ van Zwarte Piet, is naar eigen zeggen niet benaderd door Facebook om de zorgen over de maatregelen te delen. ,,Dat merken we ook bij andere grote instanties”, zegt Giling. ,,Voor tegenstanders wordt de deur wijd open gezet, op basis van hun gevoelsargumenten. Maar onze argumenten die gebaseerd zijn op logica en feiten, lijken er niet toe te doen.

Hij denkt niet dat de maatregelen invloed hebben op hoe Nederlanders in de discussie staan. ,,Dat gaat gewoon lekker door. Vroeger hadden we Facebook niet nodig om het in stand te houden, en nu al helemaal niet meer.”

Antisemitische berichten

Zwarte Piet zal niet het enige zijn dat onder de nieuwe maatregelen van Facebook valt. Ook antisemitische berichten, waarin iemand bijvoorbeeld zegt dat Joodse mensen achter de schermen regeringen in hun macht hebben, zijn voortaan verboden. De regels gelden wereldwijd, maar Zwarte Piet is vooral in Nederland en België een bekend figuur.

