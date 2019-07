'Facebook hing nog veel hogere boete boven hoofd'

Update KPN: merk XS4ALL niet naar gehandicap­ten­fonds

14:53 KPN schenkt de merknaam XS4ALL niet aan Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Het telecombedrijf laat in een reactie weten niet aan het verzoek tegemoet te komen. ,,Het merk is helaas niet beschikbaar voor de NSGK”, aldus KPN. ,,We begrijpen de oproep en de gedachte erachter steunen wij ook.”