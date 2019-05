Facebook laat EU-partijen tijdelijk buiten België adverteren

Facebook zegt sinds februari continu in gesprek te zijn geweest met de Europese instanties en nog steeds te overleggen met de Europese Commissie over de advertentiekwestie.

Begin april verzochten de EU-instanties Facebook per brief om het adverteren buiten België mogelijk te maken. De instanties en partijen mochten toen nog alleen in dat land adverteren, omdat politieke advertenties en gepromote berichten op het platform volgens nieuwe regels alleen zijn toegestaan in het land waar de adverteerder zich heeft geregistreerd. In het geval van Europese instanties en partijen is dat België.