Facebook past nieuwsoverzicht aan bij onrust rond Amerikaanse verkiezingen

WK League of Legends Nog twee Europese teams over op WK League of Legends

14 oktober Het WK League of Legends is aanbeland bij de knock-outfase. Acht teams maken nog kans op de felbegeerde wereldtitel en statistisch gezien is er zo’n 25 procent kans dat een Europees team wint. In realiteit moet er echter een klein wonder gebeuren, wil een team uit Europa de prijs pakken.