Facebook toont nog steeds stiekem telefoonnummers van gebruikers

Hackers kunnen zo telefoonnummers aan gebruikers koppelen en vice versa. Met die gegevens kan fraude gepleegd worden. Het telefoonnummer wordt bij Facebook gebruikt om bijvoorbeeld tweestapsverificatie in te schakelen.

De enige opties die gebruikers in kunnen stellen wat betreft het vindbaar zijn via telefoonnummer is ‘iedereen, vrienden of vrienden van vrienden’. Twitter-gebruiker Jeremy Burge merkte op dat de optie niet uit te zetten is. De functie voor wie op het telefoonnummer van de gebruiker kan zoeken staat al jaren op ‘iedereen’, zo meldt Tweakers.

Beloftes

Een jaar geleden leek Facebook echter te beloven om de zoekfunctie uit te schakelen, omdat er misbruik van gemaakt werd. Kwaadwillenden gebruikten de functie om op grote schaal telefoonnummers aan andere persoonsgegevens te koppelen en zo fraude te plegen.

,,Gezien de schaal en complexiteit van de activiteit die we hebben gezien, geloven we dat bij de meeste personen hun publieke profiel op deze wijze geplunderd kon worden. Daarom hebben we deze functie nu uitgeschakeld”, meldde Facebook in april 2018. ,,Tot aan vandaag konden mensen het telefoonnummer of e-mailadres van een ander persoon invoeren in de Facebook-zoekfunctie om te helpen hen te vinden”, schreef het bedrijf destijds.

Het lijkt er op Facebook de functie niet volledig heeft uitgeschakeld, maar alleen voorkomt dat het profiel van de gebruiker getoond wordt als het nummer via de zoekfunctie ingevoerd wordt. Op de vragenpagina over de functie staat: ,,Met de instellingen onder ‘Wie kan me opzoeken?’ bepaal je hoe anderen je mobiele telefoonnummer en e-mailadres kunnen gebruiken om je op andere manieren op te zoeken, zoals wanneer iemand je contactgegevens uploadt naar Facebook via een mobiele telefoon.” Het is niet bekend welke ‘andere manieren’ er allemaal zijn om nog op telefoonnummer te zoeken.

Burge benadrukt dat Facebook jarenlang zijn gebruikers op het hart drukte telefoonnummers aan hun account toe te voegen uit veiligheidsoverwegingen. Sinds september vorig jaar meldt Facebook in de notificatie voor het toevoegen van telefoonnummers dat het voor meer gebruikt wordt dan alleen beveiliging.

