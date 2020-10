Facebook verbiedt politieke advertenties na verkiezingsdag VS

WK League of Legends Europese teams presteren wisselval­lig op WK League of Legends

7 oktober Het hoofdtoernooi van het wereldkampioenschap League of Legends is ongeveer een week bezig en de drie Europese teams doen hun uiterste best om te winnen, maar met wisselend succes. Dus het is maar de vraag of we voor het eerst sinds 2011 een kampioen afkomstig van ons continent kunnen toejuichen.