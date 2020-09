Fall Guys Review: simpel spelletje start flinke hype

Dit is een ingekorte versie van Tweakers. Lees hier de hele review.

Het credo ‘easy to learn, hard to master’ gebruiken ontwikkelaars maar al te graag als er over hun games wordt gesproken. Het is immers een teken van een goede game: zo laagdrempelig dat veel mensen mee kunnen spelen, maar ook met voldoende diepte zodat je je lang kunt blijven verbeteren en het vaardigheidsniveau van gamers uiteindelijk de doorslag geeft in wie er succesvol is.

Er zijn dan ook veel games die voldoen aan de omschrijving, maar zelden was de instapdrempel zo laag als bij de game die de afgelopen weken niet van social media was weg te slaan. Fall Guys: Ultimate Knockout, te koop op Steam en in de PlayStation Store, was afgelopen maand gratis te downloaden voor PS Plus-leden.

Dat heeft de populariteit van de game een flinke boost gegeven, maar ondertussen werd de game ook veelvuldig verkocht op Steam.

Simpel spel

Fall Guys: Ultimate Knockout is een ontzettend simpel spel. Jij bent een boonvormig personage dat samen met maximaal 59 andere boontjes in een spelshow is beland. Je werkt een aantal proeven af, waarbij steeds een deel van de spelers afvalt. Uiteindelijk kom je in een finale terecht waarbij één speler het felbegeerde kroontje wint.

De spellen zijn kort en simpel en hebben als overeenkomst dat je veelvuldig op je plaat gaat. Inderdaad, de olijke poppetjes tuimelen wat af. Vaak heeft dat geen ander gevolg dan dat je vertraagd wordt en dus langzamer je doel bereikt. Het kan echter ook meteen einde oefening betekenen, afhankelijk van het spel.

Om het allemaal nog wat koddiger te maken, kunnen de niet al te stabiel op hun benen staande boontjes ook nog springen en naar voren duiken. Spring je terwijl je een andere speler of een object raakt, dan tuimel je al snel over de grond. Fall Guys doet zijn naam wat dat betreft eer aan: dit is absoluut een game die draait om vallen en opstaan.

Dat geldt in letterlijke, maar zeker ook in figuurlijk zin. Hoewel het niet moeilijk is om mee te doen aan de spelletjes, is het lastig genoeg om de latere rondes te halen. De game blijkt in de praktijk een stuk lastiger dan hij in al zijn simpelheid oogt. Wie net begint te spelen, heeft wellicht het idee dat veel op toeval berust.

Dat is in sommige spelen zo, maar bij het overgrote merendeel geeft vaardigheid toch echt de doorslag. Leren welke sprongen je wel en niet kunt maken, wat de snelste routes zijn over de stormbanen en wat de handigste tactieken zijn, kost tijd, maar maakt je een beter boontje. Na verloop van tijd zul je nauwelijks meer worden uitgeschakeld in de eerste twee rondes.

Daarna wordt het spannender. De eerste twee schiftingen brengen het totaal aantal spelers terug van rond de zestig spelers naar respectievelijk veertig en dertig. In het derde en vierde spel wordt dus een hogere eis gesteld om verder te mogen.

Conclusie

Met miljoenen verkopen op Steam en een recordbrekend aantal PS Plus-downloads op de PlayStation 4 is Fall Guys: Ultimate Knockout alvast een succes. Het gaat echter te ver om de game ook te kwalificeren als een van de betere games van dit jaar. De simpele opzet valt te prijzen: hij zorgt ervoor dat iedereen dit kan spelen en binnen een paar potjes kun je het al aardig onder de knie hebben. Daarbij begint op te vallen dat het wel degelijk om vaardigheid draait en dat spreekt voor de game. Het is alleen jammer dat de game relatief weinig content heeft te bieden. Al snel heb je alle minigames weleens voorbij zien komen. Bovendien speel je sommige minigames heel vaak en andere juist amper: de finalespellen speel je immers alleen als je de vijfde ronde bereikt, en dat is zeker niet eenvoudig. Dat maakt de aanschafprijs die aan het spel hangt wat aan de hoge kant.

Pluspunten

+ Snel te leren

+ Vrolijke look

+ Leuke minigames

+ Komt aan op vaardigheid

Minpunten

- Weinig content

- Duur voor simpel spelletje

- Sommige minigames speel je zelden

Eindoordeel 7,5

