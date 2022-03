Fantasy-auteur in één klap gigahit op Kickstarter: ‘Ik heb stiekem vier nieuwe boeken geschreven’

Een Kickstarter-project van fantasy-auteur Brandon Sanderson is het meest succesvolle project ooit op de website. Fans hebben in enkele dagen tijd al 21 miljoen euro aan de schrijver gedoneerd.

De schrijver trapte zijn Kickstarter-project af met een cryptische video op YouTube, waarin hij toegaf te hebben gelogen tegen zijn fans. ,,Sommigen van jullie zullen teleurgesteld in me zijn, terwijl anderen vast genieten van wat ik nu moet toegeven.”

Wat bleek: nadat Sanderson enkele jaren geleden zei minder hard te gaan werken, is hij stiekem juist meer boeken gaan schrijven. In de afgelopen twee jaar zou hij daarom vier geheime romans hebben geproduceerd, die hij in 2023 met behulp van een crowdfundcampagne op Kickstarter gaat publiceren.

Tientallen dikke fantasy-boeken

Sanderson werd bekend met zijn fantasy-boeken in de Mistborn-reeks, waarin helden metalen inslikken om speciale krachten te krijgen. Ook bracht hij de Stormlight Archive-boeken uit en maakte hij de Wheel of Time-reeks af voor zijn overleden collega Robert Jordan. Hij staat bekend als een razendsnelle schrijver: in de afgelopen twintig jaar bracht hij tientallen boeken uit, meestal dikke pillen met honderden pagina’s.

,,Iedereen gaat anders om met de pandemie”, grapt Sanderson in zijn video. Omdat hij veel minder voor werk hoefde te reizen, had hij ineens tijd over om nog meer boeken te schrijven. Dat deed hij de afgelopen twee jaar in het diepste geheim, waarbij alleen zijn vrouw het resultaat mocht lezen.

Boeken kopen op Kickstarter

Nu gaat de auteur zijn boeken alsnog uitbrengen. Fans kunnen op Kickstarter geld inleggen, waarna ze iedere drie maanden één van de vier publicaties krijgen toegestuurd. Wie meer geld betaalt kan ook extra pakketjes ontvangen met merchandise, gebaseerd op Sandersons eerdere boeken.

Het boekenproject werd een grote hit op Kicsktarter. Na slechts zes uur was er al 7,5 miljoen dollar opgehaald, en een dag later stond de teller al boven de 10 miljoen. Op het moment van schrijven hebben ze 21,1 miljoen euro (23,1 miljoen dollar) opgehaald. Er werd ingelegd door bijna 100.000 fans.

Op weg om de grootste te worden

Daarmee is het de grootste hit ooit op de crowdfundsite geworden. Die eer ging lange tijd naar het Kickstarter-project van smartwatch Pebble Time, dat in 2016 ruim 20,3 miljoen euro inzamelde.

Sanderson schrijft in een update op Kickstarter overdonderd te zijn: ,,Wie had ooit gedacht dat een verzameling geinige verhalen er in zou slagen technologische innovaties en geliefde gameprojecten te evenaren en in te halen?”

