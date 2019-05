FIOD rolt witwasbedrijf van bitcoins op

In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend ontmanteld en in beslag genomen van het bedrijf Bestmixer.io. Dat is één van de drie grootste mixdiensten voor cryptovaluta zoals bitcoins. De dienst is gestart in mei 2018, behaalde in een jaar tijd een omzet van minimaal 200 miljoen dollar (ca. 25.000 bitcoin) en garandeerde dat klanten anoniem zouden blijven.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de dienst geholpen om crimineel geld te verhullen en het wit te wassen. Dat gebeurde door cryptovaluta tegen betaling van een commissie op te splitsen en weer in een andere samenstelling samen te voegen. Zo wist het bedrijf de sporen van de originele eigenaar uit.

Darknet

Tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met teams van Europol, Luxemburg, Frankrijk en Letland. In het onderzoek is informatie verzameld van transacties tussen klanten en Bestmixer.io. De klanten komen vanuit heel de wereld met een nadruk op de VS, Duitsland en Nederland.

Cryptovaluta gelden op het anonieme deel van het internet, het darknet, als regulier betaalmiddel en worden in de criminele wereld veel als betaalmiddel gebruikt. De totale omzet van darknet-markten bedraagt op jaarbasis circa 800 miljoen dollar. Het vermoeden is dat een groot deel van betalingen via het darknet langs mixers gaat om de criminele gelden wit te wassen.

De FIOD noemt de actie tegen Bestmixer.io in een persbericht ‘een grote en belangrijke stap in de bestrijding van criminele geldstromen.’