Fors datalek bij New York Pizza: klantgegevens gestolen, hacker eist losgeld

Dit is het Rocket Lea­gue-team dat ons vertegen­woor­digt tijdens de Olympische Spelen

23 mei De eerste vier spelers die voor Nederland uitkomen in het aankomende Olympische esportstoernooi zijn bekendgemaakt. Het Nederlandse Rocket League-team, eTeamNL, neemt vanaf 3 juni deel aan de Intel World Open (IWO), een toernooi dat onderdeel is van de Olympische spelen in Tokio.