‘Fortnite net zo verslavend als drugs’, ouders slepen game voor rechter in Canada

Fabels over gameversla­ving en geweld ontkracht: 'Gamen is juist goed voor je'

Het lichtpuntje in donkere coronatijden was voor veel jongeren het flikkerende scherm dat hun opmars in Fortnite volgt. Intussen zit immers een hele generatie massaal aan het onlinevertier: bijna 90 procent van de kinderen uit de lagere school gamet regelmatig. Maar maken videospelletjes agressief, lui of dom? Zijn ze verslavend? Of maken ze onze kinderen vingervlug en slim? Zijn games misschien inzetbaar in de klas? Of op kantoor of de werkvloer?

25 augustus