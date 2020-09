Fortnite verliest 60 procent van spelers op Apple-apparaten na verbod

LEC Na 874 dagen eindelijk een andere winnaar bij rivalen­strijd in play-offs LEC

31 augustus Twee keer eerder troffen Fnatic en G2 Esports elkaar in dit seizoen van de Europese League of Legends-competitie en twee keer eerder won G2 Esports met gemak van hun rivaal. Afgelopen zondag streden beide teams om een plek in de grote finale en Fnatic won na vijf games de knotsgekke strijd. Een rematch in de finale lonkt.