Fotograferen voor beginners: dit zijn de 5 beste instapcamera’s

De prijs van een goede spiegelreflex- of systeemcamera kan oplopen tot 1.000 euro of meer. Lastig, als je nog maar net start met fotografie en nog niet weet of je nieuwe hobby een lang leven zal beschoren zijn. Gelukkig zijn er ook iets minder prijzige modellen die toch straffe foto’s opleveren.

Bij de aankoop van een nieuwe digitale camera geldt vandaag alvast één prangende vraag: ben jij een spiegelreflex-purist of mag het ook een systeemcamera zijn? Dat laatste type won de afgelopen jaren alvast enorm aan populariteit. Het spiegelsysteem, dat bij een spiegelreflexcamera garant staat voor de kwaliteit, werd bij systeemcamera’s vervangen door een krachtige fotolens, waardoor de toestellen dus compacter zijn, maar ook een fotokwaliteit leveren die vergelijkbaar is met die van zo’n klassieke model. Met als extra voordeel dat hypersnelle sluitersnelheden mogelijk zijn, omdat het spiegelsysteem niet langer mechanisch hoeft open en dicht te klapperen.

Welk van de twee types je verkiest, is natuurlijk aan jou. In dit overzicht lichten we drie systeemcamera’s en twee spiegelreflexmodellen uit die erg goede reviews krijgen van gebruikers. Het gaat telkens om modellen met een meegeleverde lens (een zogeheten ‘kitlens’).

Sony A6300 (€ 729)

Sony

Hoe compact zo’n systeemcamera kan zijn, laat de Sony A6300 zien. Bovendien is dit een prima allroundcamera is, die je op vrijwel alle vlakken kunt inzetten. De autofocussnelheid werkt zeer vlot, hij kan video opnemen in 4k en de beeldkwaliteit is prima.

Olympus OM-D E-M10 Mark II (€ 679)

Olympus

In hetzelfde systeemcamerasegment blijft de Olympus OM-D E-M10 hoge ogen gooien. Dat ligt voor een stuk ook aan de compactheid, maar er zijn nog andere troeven. Zo laat het toestel zich heel gemakkelijk bedienen en heeft het een grote elektronische zoeker. Wel even opletten: door zijn compacte body is de grip volgens gebruikers wat minder prettig dan die van andere camera’s. Verder zoomt de lens bijzonder sloom en zit de aan-uitknop op een vreemde locatie.

Nikon D5600 (€ 599)

Nikon

Overschakelen naar een spiegelreflexmodel: de Nikon D5600 is momenteel de beste instapper van het Japanse merk. Hij is voorzien van een aanraakgevoelig kantelbaar scherm, en laat je foto’s doorsturen naar andere apparaten via bluetooth en wifi. De beeldkwaliteit is trouwens méér dan uitstekend voor een toestel in deze prijsklasse. Ondanks de kleine en lichte body heeft de camera een behoorlijke grip, zodat je hem stevig kunt vasthouden.

Canon EOS 80D (€ 1.199)

Canon

De Canon 80D, een ander spiegelreflexmodel, is gericht op de al wat meer ervaren fotografen. Dat merk je dan ook aan de prijs: als losstaande body valt het toestel nog wel onder een aanschafprijs van 1.000 euro, maar met een meegeleverde kitlens erbij zit hij daarboven. En toch: voor dat beetje extra geld heb je een toestel met een prettige trip en een grote zoeker, een krachtige beeldsensor, pijlsnelle autofocus (ook bij het schieten van video), en een kantelbaar scherm. Een minpunt? Het gebrek aan 4k-beeldresolutie.

Fujifilm X-T20 (€ 949)

Fujifilm