Fout cadeau gekregen? Zo verkoop je het via Facebook zonder dat je vrienden het zien

Niet alle cadeaus die je krijgt, vallen in de smaak. Weggeven of verkopen via Facebook Marketplace is gratis en efficiënt, maar hoe pak je dat het best aan? En hoe zorg je ervoor dat de milde schenker niet ziet dat je zijn prachtige geschenk meteen weer te koop zet? Onze journaliste zocht het uit.

Facebook is een goed platform als je iets wil verkopen of weggeven. Er is de schaalgrootte, want ondanks afkalvende cijfers ten voordele van Instagram en TikTok bereik je met Facebook nog altijd tienduizenden potentiële kopers. Adverteren op Facebook is bovendien gratis, net als op Marktplaats.

Op Marketplace blijft jouw advertentie in principe staan, je kan hem dus steeds opnieuw posten om vanonder het stof te halen. Marketplace port je ook aan om extra moeite te doen: je krijgt Messenger-berichtjes om te vragen of jouw item al verkocht is, krijgt suggesties om het in meer groepen te zetten, de prijs te verlagen, noem maar op.

Nog een voordeel van Facebook is dat je niet noodzakelijk voor Marketplace moet kiezen. Je kan wat je te verkopen hebt ook in een groep of op een pagina zetten waar heel specifiek babyspullen, speelgoed, servies of wat dan ook wordt aangeboden. Allicht vind je daar meer gegadigden. Je kan je item ook posten in een lokale weggeef- of verkoopgroep: dat heeft het voordeel dat het makkelijker of sneller afgehaald of bezorgd kan worden.

Met een schuifknopje kan je ervoor zorgen dat jouw advertentie verborgen wordt voor vrienden op Facebook en in Messenger.

Nadeel van deze werkwijze is het risico dat jouw post wordt opgemerkt door de gulle gever van jouw cadeau: pijnlijk. Als je dat wil vermijden, kan je best nagaan of de groep waarin je het artikel plaatst privé of openbaar is. Als de groep privé is, kunnen enkel andere groepsleden jouw post zien. Dan hoef je alleen maar na te gaan of de schenker al dan niet lid is van die groep.

Als de groep openbaar is, zal het Facebook-algoritme jouw post hoogstwaarschijnlijk toevoegen aan het nieuwsoverzicht van je Facebook-vrienden. Onder wie mogelijk de schenker. Dat risico kan je gevoelig beperken door toch gebruik te maken van de Marketplace-functie van Facebook. Bij de advertentieopties kan je daar met een schuifknopje immers aangeven dat jouw advertentie verborgen wordt voor vrienden op Facebook en in Messenger. Dat betekent niet dat de advertentie voor hen helemaal onzichtbaar is: ze staat nog altijd openbaar. Ze kunnen die dus zien als ze in Marketplace gaan zoeken of als ze via een zoekmachine als Google gaan speuren naar het product in kwestie in combinatie met jouw naam. Maar, we hebben het geprobeerd, het is dan zoeken naar een speld in een hooiberg.



Opgelet: oplichters!

Een van de voordelen van iets verkopen in een groep op Facebook is dat kopers doorgaans toch iets meer geneigd zijn om hun afspraken na te komen. Omdat er bijvoorbeeld strikte regels worden opgelegd in groepen, of omdat je er met jouw Facebookprofiel toch niet zo anoniem bent. Vaak kan je doorklikken naar het hoofdprofiel van de groepsleden, en zo bijvoorbeeld gemeenschappelijke vrienden ontdekken. Voor Marketplace geldt dat veel minder, omdat je niet eenvoudigweg van handelsprofiel naar hoofdprofiel kan. Gevolg: net zoals op de andere zoekertjessites krioelt het er van de oplichters.

Typische werkwijze: ze bieden meer dan de vraagprijs, zeggen dat ze vanwege de afstand een beroep zullen doen op een koerierdienst en het bedrag zullen overschrijven. Waarvoor ze natuurlijk gegevens van jou nodig hebben die je wel even kan doorgeven via een link. Voor je het goed en wel beseft, is jouw bankrekening leeggeroofd. Opletten dus met rare verhalen én wie jou probeert op te lichten meteen blokkeren en rapporteren.

Wat je ook nog moet weten over verkopen via Marketplace

Krijg je een bericht in verband met je advertentie, dan is Marketplace zo attent om dat te melden in jouw Messengerpostvak. Maar die berichten staan niet tussen je andere Messengerchats. Ze komen in een apart Postvak In terecht, dat bij jouw handelsprofiel hoort. Als je ze achteraf zoekt om een afgesproken prijs, een adres of andere details te checken, vind je ze maar moeilijk terug. Dat los je op door op het Marketplace-icoontje te klikken en daarna bovenaan rechts op het hoofdje.



Zo kom je op het overzicht van jouw handelsprofiel terecht. Je kan hier door je advertenties scrollen - handig als je er eentje als verkocht wil markeren. De chats in verband met die advertenties vind je bovenaan in je Postvak In.

