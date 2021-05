Foutje, bedankt: Coolblue kan honderden bestelde PlayStation 5-consoles toch niet leveren

De PlayStation 5 is op het moment buitengewoon zeldzaam. Door chiptekorten kan fabrikant Sony slechts spaarzaam nieuwe modellen leveren, waardoor de machine in bijna alle winkels is uitverkocht.

Toch leek Coolblue op donderdag ineens voorraad te hebben. Het bedrijf verkocht de gameconsole in combinatie met een tweede controller en het spel Spider-Man: Miles Morales, voor in totaal ruim 600 euro.

Gamers stroomden de site binnen om hem te bestellen en eventjes leken de servers rond die tijd te bezwijken, waarna het apparaat in enkele minuten alweer uitverkocht was. In die tijd ging de machine honderden keren over de toonbank.

1.200 bestellingen geannuleerd

Tenminste, dat leek zo: kort na de bestelgekte annuleerde de winkel de meeste bestellingen bestellingen. Volgens een medewerker van de klantenservice had het bedrijf er een stuk of 35 ontvangen om te verkopen, maar konden veel meer mensen hem bestellen.

Hierdoor zijn maar liefst 1.200 bestellingen weer teruggedraaid, aldus ingewijden tegenover gamejournalist Ron Vorstermans. Volgens het bedrijf ontvangen gedupeerde klanten later een mailtje en krijgen ze hun geld weer terug. De klantenservice heeft het er in de tussentijd druk mee. “Er zijn mensen die niet zo begripvol zijn”, verzucht een medewerker.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Door een menselijke fout stond de PlayStation 5 iets te vroeg als beschikbaar op onze website”, leest ook een verklaring die Coolblue later deelde met deze site. ,,Het is een aantal klanten gelukt om een PlayStation 5-bundel te bestellen en deze klanten ontvangen hun bestelling eind volgende week.”

Nog heel het jaar niet op voorraad

Sony zei onlangs dat de tekorten nog zeker het hele jaar aanhouden. Er is een wereldwijd chiptekort, en veel technologiebedrijven vechten nu om felbegeerde semiconductors. „De productie werd eerst verlaagd door de coronapandemie”, legt techjournalist Jurian Ubachs van Tweakers uit. „Toen die weer opstartte, was de vraag opeens erg groot.”

Omdat mensen wereldwijd massaal gingen thuiswerken, werd er een recordaantal apparaten verkocht, van laptops tot modems tot nieuwe smartphones tot auto’s. „Wij letten vooral op zaken als het PlayStation-tekort, maar Ford moest bijvoorbeeld ook zijn productie bijstellen”, zegt Ubachs.

,,Ik denk niet dat de vraag dit jaar snel zal afnemen”, zei Sony’s financiële topman Hiroki Totoki in een gesprek met analisten. ,,Zelfs als we meer apparaten weten te produceren in het komende jaar, zal het niet lukken om de grote vraag in te halen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit doen andere webwinkels

In Nederland druppelen de PlayStation 5-consoles mondjesmaat binnen bij de grote webwinkels. „We weten niet wanneer we weer voorraad hebben”, zegt een persvertegenwoordiger van Bol.com. Ook Mediamarkt bevestigt dat ze het doorgaans een week van tevoren pas horen als er weer nieuwe spelcomputers geleverd worden.

Hoe kun je dan op tijd weten of je kans maakt om een PlayStation te kopen? Dat ligt in de eerste plaats aan de winkels zelf. Bol.com heeft bij de PlayStation 5 een ‘breng me op de hoogte’-knop. Het bedrijf mailt klanten als er weer nieuwe consoles binnen zijn. Daar hangt alleen wel een ‘maar’ aan.

„Behoorlijk veel mensen hebben zich ingeschreven, de vraag is heel groot. We geven dus niet iedereen meer een seintje, maar alleen het groepje mensen dat zich als eerste aanmeldt”, zegt de woordvoerder. „Mensen kunnen zich wel aanmelden, maar ze belanden achteraan in de rij.” Het bedrijf vindt die methode het eerlijkst. „De vraag is gewoon heel veel groter dan de voorraad.”

Volledig scherm Sommige mensen weten wel een Playstation 5 te bemachtigen. © AFP

Ten slotte probeert Mediamarkt nog alle reserveringen te vervullen. „We leveren de volgende batch uit aan klanten die een reservering hebben geplaatst. Voor de Disk Edition hebben we inmiddels bijna alle pre-orders uitgeleverd.” Vanaf midden tot eind maart komt de Disk Edition met disklade in de vrije verkoop, bevestigt een woordvoerder. Het aantal reserveringen voor de digitale editie is nog te hoog.

Hou het via bots in de gaten

Moet je dan constant winkelpagina’s checken om er op tijd bij te zijn? „Je kan ook een bot maken”, zegt Ubachs. „Die checkt dan telkens of een winkelpagina verandert, bijvoorbeeld wanneer ‘plaats dit op je wenslijst’ verandert in ‘koop nu’. Er zijn online pagina’s die dat voor je doen.”

Zo heeft gamesite Power Unlimited een eigen voorraadchecker in elkaar gedraaid. Die houdt de voorraad van negen verschillende webwinkels in de gaten. Heeft een Amazon.nl of een Nedgame weer voorraad? Dan kleurt die geel.

Ook op-voorraad.nl houdt verschillende webwinkels in de gaten, in totaal zes. Daar kun je ook zien om welke modellen PlayStation 5 het gaat: de digitale, diskloze variant of de disk-editie. En heb je liever updates op je telefoon, dan biedt PSX-Sense een groep in de chatapp Telegram.

Ubachs raadt aan om de sociale media-accounts van webwinkels goed in de gaten te houden. „CoolBlue meldt het bijvoorbeeld altijd op Twitter als ze weer nieuwe PlayStations gaan verloten”, zegt hij. Sommige gamejournalisten, zoals Ron Vorstermans, geven via Twitter regelmatig updates over de stand van de voorraden bij de grote retailers.

Kun je niet wachten op de komst van een nieuwe voorraad, dan is er op Tweakers de afdeling ‘Vraag en Aanbod’, waar af en toe een tweedehands PS5 de verkoop in gaat. Maar de gewone vraagprijs van 500 euro voor een model met disklade? Die zal je tweedehands niet snel treffen.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.