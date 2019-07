Gamefestival gaat ondanks extreme hitte gewoon door: ‘overdag verkoeling, ‘s avonds gamen’

De organisator zegt de weersverwachtingen goed in de gaten te houden. ,,We adviseren mensen om goed te blijven eten en drinken, om verkoeling te zoeken en om zich in te smeren. We hebben watertappunten en het EHBO-team zal extra opletten. We geven mensen mee om echt goed op te letten met de hitte, maar uiteindelijk is het aan de bezoekers zelf. We kunnen mensen niet verbieden achter een computer te gaan zitten.”