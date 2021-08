Gamen op vakantie? Dit zijn je beste opties

Vakantie draait om ontspannen en even weg zijn uit de dagelijkse sleur. Misschien neem je een koffer vol boeken mee, of ben je van plan even helemaal niks te doen aan het strand. Het spelen van games kan ook voor de nodige ontspanning zorgen. Wat zijn je beste game-opties op vakantie?

Waarschijnlijk heb je geen zin om je PlayStation, Xbox of zelfs je hele pc mee te sleuren naar een ver vakantieoord. De meest voor de hand liggende keuze is dan ook een draagbare computer. De beste optie hierin is de Nintendo Switch, een console die je niet alleen op de tv kunt aansluiten, maar met het ingebouwde scherm ook gewoon in je handen kunt houden.

Perfect dus voor op je luie ligstoel, maar je bent wel aangewezen op de games die op het apparaat uit zijn gekomen. Dat zijn gelukkig niet alleen de kindvriendelijke en kleurrijke spellen van Nintendo zelf, want ook andere spelontwikkelaars brengen hun games er op uit. Zo kun je er prima de gewelddadige shooter Doom of het grote rollenspel The Witcher 3 op spelen, zij het zonder de pracht en praal die je thuis misschien gewend bent.

Streamen

Maar wat als je thuis net halverwege een goede game bent en niet kan wachten om het einde te zien? Als je een goede internetverbinding hebt op je vakantiebestemming, kun je via streaming op je telefoon wellicht verdergaan waar je gebleven was.

Xbox-spelers met een abonnement op het Netflix-achtige Game Pass komen daar het makkelijkst mee weg. In de app van deze dienst vind je de optie om via de cloud verder te spelen. De opslagbestanden van het avontuur dat je thuis bent begonnen, worden automatisch in de cloud bewaard. Zo kun je op je telefoon naadloos de draad oppakken. Het enige dat je mee op vakantie hoeft te nemen, is een controller die je op je telefoon aansluit.

Overigens hoef je geen Xbox thuis te hebben staan om van deze dienst gebruik te maken op je telefoon. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens je vakantie een proefabonnement af te sluiten, om eens te zien of die Xbox-games wat voor jou zijn.

PlayStation-spelers kunnen de console die bij hen thuis staat, ook vanaf hun vakantieadres besturen. Met het zogenoemde Remote Play maakt Sony het mogelijk om op je telefoon games te spelen alsof je gewoon thuis voor je eigen tv zit. De PlayStation in je huis moet dan wel bekabeld zijn aangesloten op je router, en ook in je vakantiehuisje heb je behoorlijk snel internet nodig.

Smartphones

Ook zonder snelle internetverbinding hoef je je niet te vervelen op vakantie. Je smartphone is op zichzelf namelijk ook al een aardige gamemachine. Misschien ken je het alleen van kleine spelletjes waar je de tijd mee verdrijft terwijl je op de bus staat te wachten, maar tegenwoordig kun je ook volwaardige games vinden op mobiele apparaten.

Op iPhones en tablets van Apple vind je bijvoorbeeld de abonnementsdienst Apple Arcade voor 5 euro per maand. Deze dienst staat vol met volwaardige en veelgeprezen spellen, waar je verder geen geld aan hoeft uit te geven. Denk aan het bijzondere Fantasian, een rollenspel waarbij alle achtergronden bestaan uit echt gemaakte diorama’s, of de bizarre hit What the Golf?

Met een Android-telefoon kun je kiezen voor het vergelijkbare Google Play Pass. Daar vind je wat minder essentiële titels bij dan bij Apple Arcade, maar bijvoorbeeld de grappige zoekplaatjes van het Nederlandse spel Hidden Folks of de magische puzzelgame Monument Valley zijn genoeg om je tijdens een vakantie bezig te houden.

Het handige van dit soort abonnementen is dat je ze na je vakantie net zo makkelijk weer opzegt. Dan heb je voor een klein bedrag toch even de keuze gehad uit een ruime selectie aan games, waar je de hele vakantie wel zoet mee bent.

