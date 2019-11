Gamer geeft miljoen uit om personage te pimpen, vriend verkoopt het voor 500 euro

Dat blijkt uit rechtbankpapieren in handen van de Chinese techwebsite Abacus, zo meldt The Independent. Het gaat om een karakter in het spel Justice Online, een zogenoemde open wereld-game waarin honderden spelers tegelijk met of tegen elkaar kunnen spelen. Het spel is vergelijkbaar met het populaire World of Warcraft.



Lu Mou had bijna tien miljoen Chinese Yuan geïnvesteerd in het uitbouwen van zijn karakter toen hij het besloot te lenen aan zijn vriend Li Mouscheng. Nadat Mouscheng klaar was met spelen, gaf hij het karakter niet gewoon terug, maar besloot hij het te koop te zetten op het handelsplatform van de game. Eigenaar Mou weigerde om onbekende redenen zijn eigen karakter terug te kopen, waarna een oplettende andere speler zijn slag sloeg. De avatar werd voor slechts 3888 Yuan verkocht, zo’n 500 euro.



Volgens Mouscheng was het lage prijskaartje voor het karakter een ongelukje. Hij zou erg moe zijn geweest na een lange gamemarathon en had een fout gemaakt. De rechter besloot uiteindelijk dat de ontwikkelaar van Justice Online de transactie moest terugdraaien, waardoor Lu Mou het kostbare karakter weer in zijn bezit kreeg. Zijn vriend moet een schadevergoeding betalen aan de koper van het karakter.