Gamers maken dit weekend kans op miljoenen in gametoernooi

Met prijzenpotten van meerdere miljoenen kunnen gamers dit weekend goed verdienen. Zo goed dat er ook Nederlandse pro-gamers aanwezig zijn. De echte winnaars zijn echter de fans, want er zijn bijzonder veel competities om je aan te vergapen. Denk aan populaire games als Starcraft II, Counter Strike en Fortnite. Dat trekt al gauw 170.000 mensen naar Katowice, een stad die volgens velen op de kaart is gezet door het toernooi. Even ter vergelijking: in 2015 woonden er 300.000 mensen in de stad. De bevolking en het stadsbestuur omarmen de professionele gamers volledig.