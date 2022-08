Gamescom 2022: de voorzichtige terugkeer van 's werelds grootste gamebeurs

Na twee jaar afwezigheid is Gamescom in Keulen terug van weggeweest. Een week lang verzamelen ontwikkelaars, uitgevers én fans zich in de gigantische hallen van de Koelnmesse voor de grootste gamebeurs van Europa. Wat zijn de hoogtepunten en loont het om dit weekend nog naar de Duitse stad af te reizen?

Zoals de Amerikanen naar Los Angeles reizen voor de E3, zo komen de Europeanen richting Keulen voor Gamescom. Met één groot verschil: Gamescom is hoofdzakelijk een consumentenbeurs met in 2019 maar liefst 373.000 bezoekers, terwijl de E3 meer een zakelijk evenement is.

Wie dit weekend richting Keulen afreist zal een relatief rustigere beurs dan voorgaande jaren aantreffen. Dat komt vooral omdat veel grote namen dit jaar schitteren door afwezigheid: Nintendo, Sony PlayStation, Electronic Arts, Activision Blizzard en Take-Two Interactive zijn niet van de partij. Dat geeft meer ruimte voor onder andere Xbox, Ubisoft en veel kleinere uitgevers, maar feit blijft dat de beurs in de 284.000 vierkante meter grote Koelnmesse wel een probleem heeft.

Games uit China

Toch valt er genoeg te melden over- en te spelen op Gamescom. Dat komt ook omdat Geoff Keighly, de Amerikaanse Ivo Niehe van de gamejournalistiek, eerder deze week Gamescom Opening Night Live verzorgde. Daar werden maar liefst dertig games getoond, sommige zelfs voor het allereerst.

Zo werden voor het eerst beelden van Everywhere getoond, gemaakt door de nieuwe studio Build a Rocket Boy van Grand Theft Auto-producent Leslie Benzies. De trailer toont een grote variatie aan genres, waaronder een platformgame, een shooter en een racegame. Allemaal in totaal verschillende omgevingen. Maar waar de game daadwerkelijk over gaat en wat het is, blijft nog een mysterie.

Grote verassing was het Chinese Where Winds Meet; een ambitieuze open-wereld game dat zich afspeelt in het China van de 10de eeuw en is gebaseerd op lokale mythologie. De game lijkt een mix te zijn tussen actiefilms zoals Crouching Tiger, Hidden Dragon en een open wereld zoals in Ghosts of Tsushima, vol met magie, mythische wezens en een flinke scheut RPG-elementen.

China was sowieso flink aanwezig in Keulen, met titels als Black Myth: Wukong, Genshin Impact, Naraka: Bladepoint en F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Terug naar de middeleeuwen

In plaats van enkel trailers heeft Microsoft ook flink wat speelbare Xbox-titels op de beursvloer. Een grote najaarsblockbuster zit daar niet bij, maar wel unieke titels als Lies of P (een unieke, volwassen hervertelling van het aloude sprookje over Pinokkio vol actie en mechanische vijanden), A Plague Tale: Requiem en Pentiment.

A Plague Tale: Requiem is het vervolg op A Plague Tale: Innocence en oogt een stuk mooier en bruter. Opnieuw probeer je te overleven tijdens een allesverwoestende middeleeuwse rattenplaag, maar ditmaal kan de speler ook de ratten ook zelf als wapen gebruiken.

Pentiment is uniek in vorm en inhoud. Het speelt etaleert zich als een laatmiddeleeuws manuscript, met beelden gebaseerd op houtsneden en andere kunstwerken uit die tijd. Spelers kruipen in de huid van Andreas Maler, een leerling-kunstenaar die in het scriptorium van de abdij van Kiersau werkt. Terwijl hij daar zijn laatste meesterwerk afmaakt, raakt hij ongewild verstrikt in een reeks moorden die zich afspelen over een periode van 25 jaar. Boeren, dieven, ambachtslieden, monniken, nonnen, edelen en zelfs heiligen moeten worden onderzocht en bevraagd voordat de waarheid boven water komt. Denk aan een meer surrealistische en engere versie van Umberto Eco’s The Name of the Rose. De game is vanaf 15 november speelbaar op PC en Xbox.

Uit de dood opgestaan: Skull & Bones en Dead Island 2

Opvallend: twee oude bekenden zijn in Duitsland uit de dood opgestaan: de piraten zeil-en-plunder-game Skull & Bones van Ubisoft en de zombie-slasher Dead Island 2.

Die laatste werd voor het eerst in 2014 getoond aan het publiek. Toen stond ontwikkelaar Yager nog aan het roer. Die gaf de game vervolgens door aan Sumo Digital, en die gaf de game weer over aan Dambuster Studios. Deze ontwikkelaar, bekend van Homefront: The Revolution, begon helemaal opnieuw aan de bloederige zombiegame. Het resultaat moet begin 2023 uitkomen. Verwacht veel hand-tot-hand gevechten waarbij je zombies letterlijk in stukjes kunt hakken.

Ook Skull & Bones van Ubisoft is al jaren in ontwikkeling, maar in november 2022 lijkt het toch echt zover te zijn. Dankzij die lange ontwikkeltijd oogt de game nu wel grafisch wat verouderd. Er ligt een grote nadruk op strategie. Spelers kunnen hun eigen vloot bouwen, contracten aangaan, allianties sluiten, op schattenjacht gaan, andere schepen enteren en andere piratenacties ondernemen. Of de game het wachten waard was, zullen we hopelijk dit najaar zien.

Wie dit weekend wil afreizen naar Keulen: zaterdag is helemaal uitverkocht, voor zondag zijn er nog kaartjes.

