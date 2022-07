Gebruik jij nog je muis? Deze toetsenbord-sneltoetsen zijn veel handiger

De sneltoetsen om te printen (Ctrl+P), iets op te slaan (Ctrl+S), alle tekst te selecteren (Ctrl+A), te knippen (Ctrl+X), te kopiëren (Ctrl+C) en te plakken (Ctrl+V) zijn bij veel mensen bekend. Maar wat als je andere dingen net zo snel wil doen?

Voor alle onderstaande sneltoetsen geldt dat de Ctrl-toets bij Windows inwisselbaar is voor de Command-toets bij Mac-apparaten, tenzij anders is aangegeven. Microsoft en Apple hebben elk een volledig overzicht van sneltoetsen op hun websites staan, maar door de grootte ervan kun je snel het overzicht verliezen. Daarom zetten we de handigste op een rij.

In de browser

Met Ctrl+N open je een nieuw venster in Google Chrome of Microsoft Edge. Met Ctrl+Shift+W sluit je het openstaande venster. Wil je een nieuw tabblad openen binnen het venster, gebruik dan Ctrl+T. Om het huidige tabblad te sluiten gebruik je Ctrl+W.

Sluit je per ongeluk een tabblad in je browser? Gebruik dan Ctrl+Shift+T om het laatst gesloten tabblad of in Chrome zelfs het gehele venster terug te halen. Via Ctrl+Tab kun je van tabblad wisselen. Je kunt ook Control en een getal gebruiken om een specifiek tabblad te openen. Met Control+3 open je bijvoorbeeld het derde tabblad.

Een incognitomodus of privévenster is handig als je gebruikmaakt van andermans pc of een cadeau-aankoop geheim wil houden voor een familielid. Je kunt zo surfen alsof je de website voor het eerst bezoekt. Je cookies en surfgeschiedenis worden verwijderd als je alle privévensters sluit. Je opent zo’n venster in Chrome en Edge via Ctrl+Shift+N.

Wil je de instellingen van de browser of van een ander programma openen? Je kunt dan zelf naar de knop zoeken, maar je kunt ook Windows+I gebruiken. Op Mac is het Command+komma (,).

Typen in documenten

Werk je in Microsoft Word, Google Docs of een ander tekstprogramma? Met de Home- of End-toets ga je naar het begin en einde van een regel. Op een Mac gebruik je Command+pijltjestoets links/rechts. Met de pijltjes naar boven en onder kun je door het document (of door je browser) scrollen.

Veel mensen kennen Ctrl+Z, waarmee je een laatste wijziging ongedaan kunt maken. Heb je per ongeluk een wijziging te veel doorgevoerd, dan haal je het weer terug met Ctrl+Y.

Scherm vergrendelen

Windows+L zorgt ervoor dat je je pc teruggaat naar het aanmeldscherm. Je moet dan opnieuw inloggen om toegang te krijgen tot je bureaublad. Dit werkt een stuk sneller dan Ctrl+Alt+Delete, waarbij je handmatig op ‘Vergrendelen’ moet klikken.

Op een Mac kun je hetzelfde voor elkaar krijgen door Control+Command+Q te gebruiken. Het is een handige toetscombinatie als je een cadeau voor je partner uitzoekt, terwijl die net binnen komt lopen. Ook als je snel van account wilt wisselen is dit een makkelijke oplossing.

Screenshots maken

Om een screenshot te maken op je Windows-pc is de printscreentoets een optie, maar er is een handigere manier. Vaak wil je namelijk geen afbeelding maken van het volledige scherm, maar slechts een klein gedeelte ervan. Deze kun je vervolgens meteen doorsturen of opslaan, zonder behulp van een extra programma.

Via Windows+Shift+S kun je een selectie maken van het gedeelte dat je wilt uitknippen. Via een menubalk bovenin het scherm kun je ook ander soort knipsels maken, waaronder van het volledige scherm of van een specifiek venster. Met de lassotool kun je ook met de losse hand een uitsnede maken.

Op Mac gebruik je Command+Shift+4 om een uitsnede van je scherm te maken. Met Command+Shift+3 maak je een printscreen van het volledige scherm. Je krijgt in beide gevallen de optie om de afbeelding op te slaan op je pc. Als je Command+Shift+4+Spatie gebruikt, kun je het huidige venster of menu vastleggen en met Command+Shift+5 kun je een schermopname maken.

