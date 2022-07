Geen tijd voor perfecte plaatjes en poses: nieuwe app BeReal razend populair

BeReal, van oorsprong een Franse app, bestaat sinds 2020, maar is vooral afgelopen maand veelvuldig gedownload. Inmiddels staat BeReal op nummer twee van de meest gedownloade gratis apps in de AppStore. De makers van de applicatie willen, zoals de naam al verklapt, meer echtheid online. Op sociale media delen we vaak enkel de mooiste momenten van ons leven, bij BeReal is dit juist niet het geval.

Het concept van BeReal is eigenlijk vrij simpel: je downloadt de app en je krijgt elke dag op een willekeurig moment een melding. Vanaf dat moment heb je twee minuten de tijd om een foto te maken van waar je op dat moment mee bezig bent. Je kunt geen gebruik maken van filters en je hebt net te weinig tijd om een pose aan te nemen of van outfit te wisselen. De tijdslimiet in combinatie met het willekeurige tijdstip van de notificatie dwingt gebruikers om ‘real’ te zijn. Het resultaat is een tijdlijn vol alledaagse - en soms dus ook saaie - momenten. ‘Als je influencer wil worden, blijf dan gerust op TikTok en Instagram’, laat BeReal weten als je de app downloadt.

Deadline

In de app zie je alleen de foto’s die je vrienden uploaden, maar pas als je zélf iets hebt gepost. Als je de deadline van twee minuten mist kun je alsnog een foto delen, maar er staat wel bij dat je deze achteraf hebt gemaakt. Je kunt reacties achterlaten onder foto’s of een Realmoji sturen, een foto van je eigen gezicht. Verder zie je in deze app geen likes of volgersaantallen.

Het concept van BeReal lijkt een beetje op apps zoals Room For Thought en PicYourMoment, maar er zit een belangrijk verschil in. Als je met BeReal een foto maakt, maakt de app tegelijkertijd met beide camera’s van je telefoon een foto. De gewone camera maakt een foto van waar je bent en de frontcamera laat jou zien. Terwijl je de foto’s neemt, zie je als gebruiker je eigen gezicht niet. Geen mogelijkheid dus om je haar goed te doen of je dubbele kin te verbergen. Als je je foto eenmaal geplaatst hebt, is het wachten op de volgende dag met een nieuwe notificatie, maar let op: wanneer die komt, weet niemand.

Volledig scherm BeReal is een sociaal media platform waar je in goede en slechte tijden een foto op moet posten. © Pexels

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: