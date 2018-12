Geen zorgen meer om allergenen, rook of koolmonoxide door nieuwe smart-luchtreiniger

KickstarterStart-ups houden van crowdfunding. En wij houden van de futuristische en gekke producten die de start-ups ontwikkelen. Elke week bekijken we nieuwe producten op verschillende crowdfund-platforms. Of deze producten ooit op de markt komen is nooit zeker, maar dromen mag natuurlijk altijd. Deze week: de Wynd Halo .

Nooit meer zorgen om de lucht in het huis. Dat is ten minste de belofte die het bedrijf doet op hun crowdfund-pagina, waar inmiddels een half miljoen euro is opgehaald. Het oorspronkelijke doel was 'slechts’ 43.000 euro.

Volledig scherm Wynd © Wynd De Wynd-set bestaat uit twee delen: een luchtreiniger en een luchtmeter. De meter heeft tien sensoren die verschillenden aspecten van de luchtkwaliteit in de gaten houdt. Denk aan allergenen, rook, bacteriën en koolmonoxide. Het apparaatje communiceert deze informatie naar de grotere ‘purifier’: een luchtreiniger die de lucht schoner maakt.

Volgens Wynd zorgt dit voor een vermindering van vieze luchtjes, een verbetering van de gezondheid en een algeheel gevoel van reinheid. ,,We halen 20.000 keer per dag adem, maar wat zit er in de lucht die we ademen?‘’

Werkt het hele apparaat met een app? Natuurlijk, het is ten slotte 2018. Via de app kun je bijvoorbeeld aangeven dat je aan het koken bent, waarna de luchtreiniger extra hard werkt om luchtjes weg te werken, zoals uien of knoflook. Ook kan er extra verkoelende lucht gemaakt worden terwijl je een work-out aan het doen bent.

Hoe dan ook, echt wetenschappelijke feiten zijn er niet en of het apparaat ook al naar behoren werkt is ook - zoals vaker - nog niet bekend. Enthousiastelingen kunnen het apparaat in ieder geval bestellen voor 279 dollar.

