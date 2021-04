‘Gegevens van meer dan 500 miljoen gebruikers Facebook opnieuw gelekt’

De data die online zijn gezet, bevatten gegevens van meer dan 533 miljoen Facebookgebruikers uit 106 landen, waaronder 32 miljoen uit de VS, 11 miljoen uit het Verenigd Koninkrijk en 6 miljoen uit India, schrijft Business Insider. De website Insider stelt bij een steekproef ook controles uit te hebben gevoerd op de juistheid van de data en waarschuwt dat de gegevens waardevolle informatie kunnen opleveren voor cybercriminelen of oplichters.

Onderstaande tweet met informatie over het lek doet vermoeden dat ook de gegevens van meer dan 5 miljoen Nederlanders zijn gelekt.

De tweet is van Alon Gal, een van de oprichters van het in cybercrime gespecialiseerde Hudson Rock, die het lekken van de informatie vandaag ontdekte en daarna een toelichting gaf aan Business Insider. Volgens Gal ‘adverteerde’ iemand op het hackersforum al in januari met een automatische zoekmachine die de telefoonnummers van honderden Facebookgebruikers kon leveren. Die persoon vroeg daar toen nog geld voor, maar vandaag lijken de gegevens voor niks op het forum te zijn gedumpt. Het forum is voor iedereen toegankelijk die een profiel aanmaakt. De vrijgegeven informatie - verdeeld in 106 pakketjes - zijn te downloaden voor degenen die ‘forum credits’ hebben aangeschaft.

Persbureau Bloomberg weet nu te melden dat het om oude data gaat. ,,Dit zijn oude gegevens waarover eerder in 2019 werd gerapporteerd”, schrijft een Facebook-woordvoerder in een e-mailverklaring aan het persbureau. ,,We hebben dit probleem in augustus 2019 gevonden en opgelost.” De oude data kan nog wel steeds aan personen te koppelen zijn.

Cambridge Analytica

Het is niet de eerste keer dat Facebook in opspraak komt omwille van privacy. Het bekendste voorbeeld daarvan is het privacyschandaal rond Cambridge Analytica, dat uitbarstte in maart 2018. Daarbij kwamen door een lek gegevens van gebruikers bij het Britse campagnebureau terecht. Zo had Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers. Die informatie werd onder meer gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.

