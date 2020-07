Gegevens van tweeduizend klanten NS mogelijk gestolen, ook reishistorie kon worden ingezien

Zondag was er op de site van de NS een piek in het bezoekersverkeer, waarbij pogingen werden gedaan om in te loggen op gebruikersaccounts van klanten. Veel pogingen mislukten, maar in 2200 gevallen lukte het om binnen te komen, bevestigt een woordvoerder. Woensdag werd de inbraak opgemerkt door het bedrijf. ,,Gisteravond hebben we alle getroffen klanten per e-mail ingelicht.’’