Gehackt IT-bedrijf weerspreekt staatssecretaris: geen gegevens Kamerleden gelekt

Aruna helpt mensen die worstelen met bediening van Appleappa­raat: ‘Sommigen komen huilend winkel in’

Het is niet alleen een winkel, maar ook een toevluchtsoord voor digibeten. Bij Amac kunnen klanten terecht om te leren over hun Appleproduct én voor een praatje. In de vestiging in Dordrecht, dat van alle filialen de meeste trainingen geeft, heeft Aruma bijna een dagtaak aan de uitlegmomenten. ,,Sommigen komen hier huilend binnen.’’

16 september