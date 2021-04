Gek van kinderen die je slimme speaker bedienen? Zo houd je dat tegen

Met slimme speakers in huis kun je vragen stellen, het slimme huis besturen, media starten en meer. Heb je kinderen, dan wil je waarschijnlijk niet dat zij hetzelfde kunnen doen als jij. Deze speakers geven bijvoorbeeld toegang tot je persoonlijke informatie, zoals je agenda. Tevens kun je de speaker gebruiken om allerlei muziek en video’s te starten die niet geschikt zijn voor kinderen.

Hé Google

Bij de slimme speakers van Google is het mogelijk om bepaalde functies voor kinderen af te schermen, mits je de Google Assistent hun stem laat herkennen. Daarvoor gebruik je de Family Link-app (Android en iOS).

Eerst moet het kind een eigen Google-account hebben. Vervolgens kun je in de Family Link-app naar je kind gaan en kiezen voor ‘Instellingen beheren > Google Assistent > Je kind toevoegen aan nieuwe apparaten’. Als je meerdere apparaten hebt, kun je die aanvinken.

Vervolgens stel je Voice Match in. Door deze functie herkent de Google-speaker wie er praat. Je kind moet daarvoor wel een aantal instructies uitvoeren, zodat Voice Match de stem kan leren. Specifiek moet er twee keer ‘Oké Google’ en twee keer ‘Hé Google’ worden gezegd.

Beperkingen

Op deze manier kan het kind de Google-speaker gewoon gebruiken, maar worden er enkele functies afgeschermd. Zo is het niet mogelijk om YouTubevideo’s of muziek van YouTube te starten. Ook kunnen er geen aankopen worden gedaan. Tevens is het voor kinderen niet mogelijk om acties te doen die niet van Google komen, behalve als ze geschikt zijn bevonden voor gezinnen. Kinderen kunnen dus niet zomaar iets op Netflix aanzetten, maar wel de Donald Duck-quiz doen. In de Family Link-app kun je ook bij de instellingen van de apparaten ‘Persoonlijke resultaten’ uitzetten. Daardoor kunnen kinderen niet meer bij je agenda komen.

In Android kan het gebruik van de Google-speaker verder worden ingeperkt via de filters van ‘Digitaal welzijn’. Deze functie is op dit moment nog niet in Nederland beschikbaar, maar daar komt in de toekomst ongetwijfeld verandering in. Met deze filters is het mogelijk om op bepaalde tijdstippen een time-out te nemen. Dan reageert de speaker niet meer op vragen. Wekkers blijven wel werken.

Hé Siri

Bij Apple is het iets minder ingewikkeld. Om ervoor te zorgen dat kinderen niets verkeerds horen uit je HomePod, moet je ze als losse gebruiker toevoegen. Dat gebeurt in de Woning-app, door bij ‘personen’ op je naam te tikken en dan de schakelaar bij ‘Herken mijn stem’ om te zetten. Je kinderen moeten via hun eigen Apple ID onderdeel zijn van je gezin in de app.

Muziek voor volwassenen blokkeren kan in de Woning-app door naar de HomePod te gaan en de instellingen te openen. Bij ‘Muziek en podcasts’ schakel je ‘Expliciete inhoud toestaan’ uit. Bij het kopje Siri kun je eventueel persoonlijke vragen uitzetten.

Alexa

De Echo van Amazon, met slimme assistent Alexa, is sinds kort ook in Nederland te koop. Opvallend is dat Amazon een kinderversie van zijn kleine Echo Dot-speaker levert. Deze speaker heeft niet alleen een leuk ontwerp, met de kop van een panda of tijger, maar kan ook alleen kindvriendelijke content afspelen. Ook tijdslimieten zijn standaard aanwezig.

Eén klein puntje: Alexa spreekt nog geen Nederlands. Al kan dat ook een voordeel zijn, als je een niet-Engels sprekend kind buiten de assistent wil houden.

