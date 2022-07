Getest: Dit is de beste e-reader

Heerlijk lezen op vakantie, zonder boeken mee te sjouwen? Een e-reader maakt het mogelijk. Bij een e-reader lees je van een speciaal scherm. Dit leest bijna als een echt boek en is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een tablet.

De Consumentenbond test e-readers op onder meer schermkwaliteit, gebruiksgemak en leesgemak. Er zijn meer dan twintig e-readers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Een e-reader van Pocketbook komt als Beste uit de Test. Door de gunstige prijs is dit model tegelijk ook de Beste Koop. Een e-reader van Kobo scoort net zo goed, maar is wel een stuk duurder. Deze is alleen Beste uit de Test.

NB: Er kwamen meer e-readers als Beste uit de Test. We lichten hier de e-readers uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test & Beste Koop: Pocketbook Touch Lux 5

Volledig scherm De Pocketbook Touch Lux 5. © Consumentenbond

Deze e-reader van Pocketbook is al een tijdje beschikbaar, maar verslaat nog steeds veel concurrenten. Wat vooral opvalt is de gunstige prijs. Veel waar voor je geld dus!

Het scherm is goed leesbaar. Zowel buiten en binnen als in een donkere slaapkamer. De letters zijn scherp en je kunt de verlichting gelijkmatig aanpassen.

De Pocketbook ligt lekker in de hand. Hij voelt dun en licht aan en de behuizing is van rubber. De bladerknoppen maken weinig geluid en je kunt de functies van de knoppen eventueel aanpassen.

De accu gaat lang mee. Maar liefst zo’n 26 dagen (bij gemiddeld gebruik van ongeveer twee uur per dag).

Hij heeft ook enkele minpuntjes. Het scherm is niet goed bestand tegen krassen. Daarnaast is hij niet waterbestendig. Dat zijn de meeste andere geteste e-readers wel.

Beste uit de Test: Kobo Libra 2

Volledig scherm De Kobo Libra 2. © Consumentenbond

De Kobo Libra 2 scoort net zo goed als de Pocketbook. Hij is wel een stukje duurder.

Het scherm van de Kobo presteert uitstekend, zowel buiten als binnen. Ook in een donkere kamer leest het scherm erg prettig. Het contrast, de scherpte en de helderheid zijn erg goed. De verlichting kun je naar wens aanpassen. De kleur van het licht verandert automatisch. Overdag is de kleur hard blauw en ’s avonds warm oranje.

De e-reader ligt ook goed in de hand. Je houdt hem met één hand vast en met je andere hand bedien je de knoppen. Je kunt het scherm ook eventueel draaien (zoals bij een tablet).

De accu gaat een stuk minder lang mee dan die van de Pocketbook. Op een volle lading zo’n elf dagen. Net als bij de Pocketbook is het scherm gevoelig voor krassen. In tegenstelling tot de Pocketbook is de Kobo wel waterbestendig.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

