Gevreesde cyberoorlog lijkt uit te blijven: ‘Oorlog kwam wellicht te snel voor hackers’

De Russen staan berucht om hun saboterende hacks, vooral die van Eenheid 74455, die de gevaarlijkste hackersgroep ter wereld wordt genoemd en onderdeel is van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Daar weten de Oekraïners alles van. In 2015, een jaar nadat Rusland het schiereiland de Krim had ingenomen, zouden deze hackers zo’n 200.000 mensen in Oekraïne in het donker hebben gezet, door een elektriciteitscentrale te hacken. Een jaar later gebeurde het opnieuw. Ook worden ze verantwoordelijk gehouden voor de gijzelsoftware NotPetya die in 2017 vooral het Oekraïense zakenleven trof en bedrijven die met dat land samenwerkten. In de Rotterdamse haven lagen twee containerterminals enige tijd plat.