Gigantisch (duur) Samsung-scherm met 8K-resolutie getest: hype of toekomst?

ReviewHet lijkt wel alsof de 4K-standaard (of Ultra High Definition, kortweg UHD) voor de televisie gisteren werd aangekondigd, maar inmiddels is het alweer tijd voor de 8K-televisie. Samsung heeft een van de eerste exemplaren beschikbaar gemaakt voor de gewone consumenten, maar moeten we het apparaat wel willen? Tweakers neemt het apparaat onder de loep.

Al in 2003, jaren voordat hd-televisies bij ons populair werden, vonden in Japan experimenten plaats met ultra-hd-televisie. Dan bedoelen we niet 4K, zoals we dat nu kennen, maar ‘full ultra high definition’ met een resolutie van maar liefst 7680 bij 4320 pixels. Voor deze resolutie was gekozen omdat het zowel horizontaal als verticaal vier keer zoveel pixels zijn als de, destijds nog jonge digitale hd-tv’s. Toen later de plannen voor toekomstige televisiestandaarden moesten worden vastgelegd, werd deze resolutie overgenomen.

Volledig scherm © Samsung

Bij de introductie van hd-televisies wisten we dus al dat er ooit 8K-televisies zouden komen. Toch loonde het om een hd-tv te kopen, omdat die toestellen een grote verbetering van de beeldkwaliteit met zich meebrachten ten opzichte van de toen gangbare Standard Definition-televisies. Wel was het verstandig om niet direct de eerste hd-tv te kopen die uitkwam, omdat er toch nog geen films, series en andere content in hd beschikbaar was. Dit herhaalde zich bij de introductie van 4k-tv’s. Ook de 4k-tv’s brachten, toen er eenmaal content voor beschikbaar was, een duidelijk zichtbare verbetering met zich mee, op voorwaarde dat je naar een flink grotere schermmaat overstapte.

Geen content

Volledig scherm Q900R © Samsung En datzelfde principe geldt nu voor 8K-televisies. Er is zo goed als niets in 8K te bekijken, maar alsnog zijn de televisies nu al op de markt. Samsung is één van de eerste, en de eerste van de grote televisiefabrikanten. Wij bekeken het 75 inch-model, dat op het moment van schrijven voor maar liefst 5000 euro in de winkels ligt. De 8k-televisie is ook beschikbaar in een 65 inch- of 85 inch-variant, die respectievelijk 3900 euro en 12.000 euro moeten opbrengen.

Als je nu al een 8K-tv wilt, zul je dus zeer diep in de buidel moeten tasten. Naast de hoge resolutie krijg je dan wel een tv met de beste beeldkwaliteit die Samsung op dit moment te bieden heeft.



De Q900R is de eerste 8k-tv van Samsung en dat maakt hem heel bijzonder. De vraag is alleen: wat heb je aan een dure 8k-tv als er nog zo goed als geen 8k-beeldmateriaal beschikbaar is? Wat ons betreft is het antwoord op die vraag: niet zo veel. De paar 8k-filmpjes die op YouTube staan, kun je er alleen in 4k mee bekijken. De demofilmpjes die we er van Samsung op usb-stick bij kregen, zagen er fantastisch uit, maar duurden maar drie minuten.

Mooier of niet?

Samsung beweert dat 4k-beelden er mooier uitzien op deze tv, doordat gebruik is gemaakt van op AI-gebaseerde upscaling, dat betekent dat de resolutie kunstmatig hoger wordt gemaakt, maar met die uitspraak zijn we het niet eens. De upscaling werkt prima en 4k-beelden zien er mooi uit, maar niet mooier dan op een 4k-tv met vergelijkbare afmetingen en specificaties. Bij het kijken naar foto’s in 8k biedt de Q900R wel meerwaarde, maar alleen als je je op minder dan ongeveer twee meter van het 75 inch-grote scherm bevindt. Hierbij is het hebben van een camera met 33 megapixel of meer niet voldoende. Ook de gebruikte lenzen en natuurlijk de techniek van de fotograaf moeten aan bepaalde standaarden voldoen om meerwaarde te bieden boven een 4k-tv.



Al met al kunnen we deze tv, hoezeer we het innoverende karakter ervan ook kunnen waarderen, niet aanbevelen. De 75 inch-versie van de Q9F is zo’n 1200 euro goedkoper, heeft bijna precies dezelfde features als de Q900R en biedt ook nog eens een nauwkeurigere kleurweergave. Mocht je toch per se een 8k-tv willen, dan raden we je aan om te wachten totdat de Q950R in de verkoop gaat. Deze tv wordt namelijk wel uitgerust met hdmi 2.1.