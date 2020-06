Goede speakers voor op je bureau: dit zijn de aanraders

LEC Aartsriva­len dit weekend tegenover elkaar in Europese League of Le­gends-competitie

26 juni Dit weekend worden speelrondes 6 en 7 van de Europese League of Legends-competitie (LEC) gespeeld. Op zaterdag is het slotstuk van de avond de wedstrijd tussen G2 Esports en Fnatic. De twee teams zijn historisch gezien verreweg de meest succesvolle teams ooit in Europa.