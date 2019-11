Goedkoop mooie foto’s maken met je smartphone? Deze toestellen zijn voor jou

Niet lang geleden moest je een volle cameratas meezeulen om als fotograaf over technische hoogstandjes zoals optische beeldstabilisatie te beschikken en te kunnen wisselen tussen groothoek- en zoomlenzen. Tegenwoordig zit het allemaal ingebakken op het mobieltje in je achterzak en schiet je zelfs met twee linkerhanden prijswinnende plaatjes. Als je een van de betere smartphones op zak hebt tenminste. De toptoestellen zijn uitgerust met maar liefst vier lenzen en portretteren je peuter alsof-ie door een sterrenstylist in de studio is neergezet. ,,Op een platform als Instagram zullen mensen steeds minder het verschil kunnen zien tussen een portretfoto gemaakt met je smartphone of met een spiegelreflex van 3000 euro’’, zei camera-expert Jeroen Horlings van techsite Tweakers al eens op deze plek.