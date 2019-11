Goedkope én goede smartphones getest, dit zijn de uitschieters

Beste koopWie zoekt naar een telefoon rond 200 euro, kan al heel wat krijgen. Natuurlijk, voor het beste van het beste betaal je een stuk meer, maar je krijgt een telefoon met dezelfde versie van Android die dezelfde apps kan draaien op een scherm dat ongeveer even groot is als dat van de duurdere concurrenten. Tweakers bekeek een groot aantal toestellen en zette de uitschieters op een rijtje.

Het kiezen van een telefoon draait altijd om het stellen van prioriteiten. Er zijn zoveel verschillende modellen omdat een smartphone vrij letterlijk geen one-size-fits-all is. Aan de andere kant: de verschillen tussen deze smartphones zijn alleen nuances. Het zijn allemaal grote, rechthoekige apparaten met een behoorlijk scherm en met weinig knoppen. Ook in materiaalgebruik, functies en ondersteuning voor zaken als wifi en bluetooth zijn de verschillen niet zo groot. Toch hebben wij de uitschieters in onze goedkope prijsklasse op een rijtje gezet.

Motorola G7 Power

Volledig scherm Motorola G7 Power © Tweakers

Je kunt er niet onderuit; wie de langste accuduur wil, kan terecht bij de Motorola G7 Power. Dankzij zijn zuinige interne chip, scherm met lage resolutie en uiteraard accu met hoge capaciteit is dit dé telefoon voor wie lang met zijn toestel wil doen.

De accuduur is het enige waarin hij uitblinkt. Het scherm is niet heel goed en heeft bovendien een lagere resolutie dan zijn concurrenten in deze prijsklasse. Hij is bovendien lang, breed, dik en zwaar voor deze schermgrootte en dat zal ook niet iedereen fijn vinden. Bij de G7 Power hoef je niet te rekenen op veel updates en upgrades; Motorola belooft meestal één upgrade voor een Moto G-toestel. Die upgrades komen bovendien niet snel. Hij heeft wel een vingerafdrukscanner aan de achterkant en dat zullen veel mensen fijn vinden.

De G7 Power is vooral voor mensen die een lange accuduur willen en voor de rest weinig eisen hebben. Hij is door de grote accu iets dikker dan de meeste smartphones. Met bijna 16x7,6cm is het bovendien geen kleintje.

Xiaomi Mi A3

Volledig scherm Xiaomi Mi A3 © Tweakers

De Mi A3 is de beste keuze voor wie een redelijk complete telefoon met het besturingssysteem Android One wil. Bovendien heeft Xiaomi voor deze telefoon minimaal een upgrade naar het nieuwe Android 10 én drie jaar lang beveiligingsupdates beloofd.

Ook is hij redelijk compleet, met een prima accuduur door een grote accu. Daarbij is het toestel binnen deze prijsklasse goed geschikt om foto’s en video te maken. De telefoon bevat namelijk twee camera’s: één met een ultragroothoeklens en eentje met een telelens. Volgens de collega’s van Hardware Info is de camera van de Mi A3 beter dan die van de iPhone 7 bijvoorbeeld.

Nadelen zijn er ook. Het scherm is weliswaar van goede kwaliteit, maar de resolutie is te laag ten opzichte van de concurrentie. De vingerafdrukscanner achter het scherm is ook minder goed van veel concurrenten. Xiaomi heeft ook nog de Redmi Note 7 in het assortiment, met een beter full-hd-scherm en reguliere vingerafdrukscanner. Die draait echter geen Android One, maar Xiaomi’s eigen variant Miui.

Samsung Galaxy A40

Volledig scherm Samsung Galaxy A40 © Tweakers

In de telefoonwinkel heb je de keuze tussen groot, groter en grootst. De beste keuze voor mensen die nu nog vasthouden aan een telefoon ter grootte van een iPhone SE, is in deze prijsklasse de Galaxy A40. Niet dat hij écht klein is, maar hij is wel het minst groot: 14,4x6,8cm. Ter vergelijking: de meeste telefoons zitten rond 16x7,5cm. Hij is mede niet groot doordat de schermranden zo beperkt zijn. Veel telefoons in deze prijsklasse hebben best behoorlijke randen, maar daarvan zie je niets op de A40; het zijn dunne randjes aan alle kanten met een inkeping aan de bovenkant.

Op de A40 zit bovendien het felste scherm van alle telefoons die we hebben getest. Het is een scherm van goede kwaliteit met full-hd-resolutie en dat is een zeldzaamheid onder de 250 euro. Op het gebied van display is dit dus ook een uitstekende keuze.