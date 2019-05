Google bekeek dit jaar al miljoen video’s met mogelijk terroristische inhoud

Dat schrijft persbureau Reuters. Uiteindelijk werden er 90.000 video’s aangetroffen die in schending waren met het terrorismebeleid van YouTube. Google heeft een team van tienduizend mensen die handmatig twijfelachtige content beoordelen. Dat is in reactie op aanslagplegers, die steeds meer gebruik maken van platformen als YouTube, Facebook en Twitter. De terrorist die in maart 51 mensen doodschoot in het Nieuw-Zeelandse Christchurch streamde zijn daad live op Facebook.