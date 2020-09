Google Home-opvolger Nest Audio komt over twee weken uit

VRAAG & ANTWOORD ‘Levensge­vaar­lij­ke snelheden, waarom zijn personenauto’s niet begrensd?’

27 september ,,Op onze overvolle snelwegen mag je overdag nergens sneller dan 100 km/u. Soms lees je over wedstrijdjes waarbij snelheden boven de 200 km/u worden gehaald: levensgevaarlijk. Waarom zijn niet alle personenauto’s begrensd op bijvoorbeeld 150 km/u? Wordt onze fundamentele vrijheid dan aangetast? Of is de autolobby te machtig?”, vraagt lezer Bram Boer.