Google investeert 1 miljard euro in uitbreiding Nederlandse datacenters

Google opende in 2016 zijn eerste datacenter in de Eemshaven. Vorig jaar maakte het techbedrijf bekend die opslagfaciliteit flink uit te breiden voor een half miljard euro. Nu volgt een nieuwe uitbreiding. Aanleiding voor Google's expansiedrift is de sterk groeiende vraag naar diensten als YouTube en Gmail. Om die reden bouwt Google ook een gloednieuw datacenter in Middenmeer, gemeente Hollandse Kroon. De komst naar de kop van Noord-Holland werd vorig jaar al bekend, toen het bedrijf 70 hectare kocht op bedrijventerrein Agriport. De locatie is in trek, ook concurrent Microsoft bezit er al twee datacenters, een investering van 2 miljard euro. Er is koelwater en energie in overvloed, ook komen in Noord-Holland diverse wereldwijde internetkabels aan land. De Amsterdam Internet Exchange, een internationaal internetknooppunt, ligt om de hoek.

Goed te beveiligen

Al met al komen de investeringen van Google in Nederland uit op 2,5 miljard euro sinds 2016. Volgens Joe Kava, vice-voorzitter van Google Global Data Centers is het de eerste keer dat het bedrijf twee datacenters in één land krijgt, buiten thuisland VS. ,,Nederland is de Europese leider in datacenters, ook is jullie land één van de digitale koplopers in Europa.’’



Hij wijst op de uitstekende digitale infrastructuur, de beschikbaarheid van hooggekwalificeerd personeel en voldoende duurzame energiebronnen in de buurt. ,,Verder zijn de locaties zeer goed te beveiligen, wat voor ons één van de belangrijkste voorwaarden is bij het ontwerp van datacenters. De privacy van onze gebruikers gaat boven alles.’’



Belangrijk noemt Kava daarnaast de steun van de lokale gemeenschap. ,,Al deze factoren maken het voor ons bijzonder aantrekkelijk om in Nederland te investeren.’’ Naast Nederland heeft Google in Europa momenteel nog datacenters in Ierland, België en Finland.



