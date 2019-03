Google onthult gamingplatform waarbij geen spelcomputer meer nodig is

VideoGoogle heeft vanavond een nieuw platform voor games aangekondigd. Met het zogenaamde Stadia kunnen gamers via de cloud gamen, waardoor spelers nieuwe games meteen kunnen spelen. Zonder spelcomputer of pc.

Volgens Phil Harrison van Google kunnen spelers binnen vijf seconden een spel spelen. ,,Stel je voor, je bekijkt een video van de nieuwste game. Met Stadia kunnen spelers met één druk op de knop meteen het spel zelf spelen.” Daar hebben de gamers geen gigantisch dure pc of spelcomputer. Het kan op elk apparaat met een Chrome-browser, dus ook een tablet, telefoon en televisie.



De spellen worden als het ware gestreamd vanaf een datacentrum van Google. ,,Het datacentrum is jouw spelcomputer.” Dat datacentrum heeft meer kracht per gebruiker dan bijvoorbeeld een PS4 Pro of een Xbox One. Bij de lancering van de dienst moet het mogelijk zijn om games in 4K-resolutie met 60 beelden per seconde te spelen. Een nadeel is dat een snelle internetverbinding een vereiste is.

Volledig scherm De controller © Google Tijdens de aankondiging liet Google een voorbeeld zien van een gametrailer op YouTube waarbij aan het einde een Play Now-knop bij zit. Een klik op die knop brengt gebruikers direct naar de game, dat zou in minder dan vijf seconden gaan. Google Stadia werkt in de Chrome-browser en zal aanvankelijk werken op desktops, laptops, tv’s, tablets en smartphones. Spelers kunnen hun sessie vloeiend meenemen van het ene naar het andere apparaat, dat demonstreerde Google aan de hand van een speelsessie met Assassin’s Creed Odyssey.

Controller

Stadia-games zijn te spelen met muis en toetsenbord of bestaande controllers, maar Google komt ook met zijn eigen Stadia-controller. Die gebruikt een wifiverbinding en is dus niet verbonden met een apparaat, maar met een gamesessie. Als een gebruiker bijvoorbeeld een game start op een pc en daarna door wil spelen op een tablet, dan werkt de controller direct in de sessie op dat andere apparaat.

De Stadia-controller heeft een Capture-knop waarmee gebruikers direct beelden kunnen delen op YouTube. Dat kan omdat er naast de stream voor het spelen van de game ook altijd een 4k-stream beschikbaar is die op YouTube gedeeld kan worden. Verder heeft de controller een Assistent-knop en een microfoon. Ontwikkelaars kunnen functionaliteit toevoegen aan hun games die daarmee werken, bijvoorbeeld om hulp te vragen.

Google gaat ook zelf games ontwikkelen, daarvoor heeft het Stadia Games and Entertainment opgericht. Jade Raymond krijgt de leiding over de gamestudio; zij heeft twintig jaar ervaring in de game-industrie en werkte voorheen bij de top van Ubisoft en daarvoor stuurde ze verschillende studio’s van EA aan.

Google zegt cross-platform te omarmen met Stadia. Het moet wat Google betreft zelfs mogelijk worden om savegames van het ene platform mee te nemen naar het andere. Of consolebouwers zoals Microsoft, Sony en Nintendo dat gaan ondersteunen, is echter nog de vraag.

Verder ondersteunt Stadia functies zoals splitscreenmultiplayer. Ook is het mogelijk om meerdere streams in beeld te tonen, als spelers bijvoorbeeld een multiplayergame spelen in een team. Spelers kunnen dan het beeld van elkaar zien.

Stadia wordt in 2019 gelanceerd in de VS, Canada en Europa. Over een prijs is nog niks bekend.